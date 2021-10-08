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Общество

Разбившая окно сова спасена псковичами

8 октября 2021 года, 11:33

В городе Дно Псковской области нашли раненую сову, которая чуть не погибла, столкнувшись с окном. Птицу удалось спасти благодаря неравнодушию местных жителей. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации.

Разбившая окно сова спасена псковичами

Неравнодушные приютили сову в пустующей квартире по соседству и стали звонить во все инстанции, имеющие отношение к птицам, поскольку животное пострадало и нуждалось в помощи.

Специалист, держащий хищных птиц, Анна Москвина взялась за то, чтобы помочь пернатой пациентке.

О том, какой диагноз был поставлен сове, как Анна Москвина и ее муж выхаживали новую подопечную, а также что делать, если вы сами нашли раненую сову, читайте в материале Псковского агентства информации – Расправить крылья: псковичи спасли разбившую окно сову.

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