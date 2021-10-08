218 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Псковской области за последние сутки

За последние сутки, 7 октября, в Псковской области заболели еще 218 человек. Об это сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В городе Пскове за минувшие сутки заболело 60 горожан (всего 17 тыс. 771), в Великих Луках (всего 8 тыс. 473) – 30.

В Псковском районе (всего 4 тыс. 270) коронавирусом заразились 24 человека, в Опочецком (всего 1 тыс. 449) –16, в Островском (всего 2 тыс. 432) –15. По 12 больных коронавирусом зафиксировано в Порховском (всего 1 тыс. 603) и Красногородском (всего 466) районах. Семь новых случаев выявлено в Невельском (всего 2 тыс. 115) районе, шесть – в Плюсском (всего 917). По пять заразившихся ковидом подтверждено в Печорском (всего 961) и Себежском (всего 935) районах, по четыре – в Великолукском (всего 1 тыс. 302) и Дедовичском (всего 1 тыс. 274) районах. По три случая зафиксировали в Новосокольническом (всего 1 тыс. 397), Гдовском (всего 811) и Стругокрасненском (всего 733) районах. В Пустошкинском районе (всего 502) заболели два человека. В Новоржевском (всего 709), Пушкиногорском (всего 619), Пыталовском (всего 591), Бежаницком (всего 555), Палкинский (всего 537), Куньинском (всего 468) и Дновском (всего 384) районах зафиксировано по одному новому случаю.

Всего за время пандеминии в Псковской области проведено 556 тыс. 215 исследований, в том числе 2192 за прошедшие сутки. Подтверждено 52 тыс. 5 случаев заражения вирусом. За все время выздоровели 44 тыс. 291 человек, 342 – за 7 октября. Умерли 811 человек.