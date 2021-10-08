373 человека привились первой вакциной от ковида в Псковской области за последние сутки

За прошедшие сутки, 7 октября, в Псковской области первой вакциной от коронавируса привились 373 человека (всего 186 тыс. 623). Об этом сообщает губернатор Михаил Ведерников в своём профиле в Instagram.
За прошедшие сутки, 7 октября, в Псковской области первой вакциной от коронавируса привились 373 человека (всего 186 тыс. 623). Об этом сообщает губернатор Михаил Ведерников в своём профиле в Instagram.
Вторую прививку поставили 581 человек (всего 178 тыс. 71). Ревакцинировались 421 житель региона ( всего 5 тыс. 856).
Расход поступившей вакцины в регионе составляет 76,1%.
«Только массовая вакцинация позволит вернуться к нормальной жизни», – подчеркнул глава региона.
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