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Общество / Здоровье

373 человека привились первой вакциной от ковида в Псковской области за последние сутки

8 октября 2021 года, 10:00

За прошедшие сутки, 7 октября, в Псковской области первой вакциной от коронавируса привились 373 человека (всего 186 тыс. 623). Об этом сообщает губернатор Михаил Ведерников в своём профиле в Instagram.

373 человека привились первой вакциной от ковида в Псковской области за последние сутки
Фото: Дарья Хваткова

Вторую прививку поставили 581 человек (всего 178 тыс. 71). Ревакцинировались 421 житель региона ( всего 5 тыс. 856).

Расход поступившей вакцины в регионе составляет 76,1%.

«Только массовая вакцинация позволит вернуться к нормальной жизни», – подчеркнул глава региона.

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