До +15 градусов ожидается в Псковской области 8 октября

8 октября в Псковской области в дневное время температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, ночью похолодает до 0...-5, на севере до +1...+5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.