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Досуг / Погода

До +15 градусов ожидается в Псковской области 8 октября

8 октября 2021 года, 09:27

8 октября в Псковской области в дневное время температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, ночью похолодает до 0...-5, на севере до +1...+5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +15 градусов ожидается в Псковской области 8 октября

Фото: Дарья Хваткова

Синоптики сообщают, что в регионе ожидается переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер будет южных направлений, умеренный.

В Пскове днем воздух прогреется до +13...+15 градусов. Ночью столбики термометров покажут 0..-2 градусов.

В Великих Луках днем температура будет от +13 до +15 градусов. В ночное время столбики термометров покажут -2...-4 градуса.

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