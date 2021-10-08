До +15 градусов ожидается в Псковской области 8 октября

8 октября в Псковской области в дневное время температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, ночью похолодает до 0...-5, на севере до +1...+5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
Фото: Дарья Хваткова
Синоптики сообщают, что в регионе ожидается переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер будет южных направлений, умеренный.
В Пскове днем воздух прогреется до +13...+15 градусов. Ночью столбики термометров покажут 0..-2 градусов.
В Великих Луках днем температура будет от +13 до +15 градусов. В ночное время столбики термометров покажут -2...-4 градуса.