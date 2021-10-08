Гибридные аудитории появятся в ПсковГУ

По её словам, существующая инфраструктура ПсковГУ, его учебные аудитории и общежития изношены более чем на 80%. Наталья Ильина отметила, что в каждом институте опорного вуза в настоящее время в части цифрового обеспечения готовятся гибридные аудитории.

«Часть студентов, которые имеют право в рамках ковид-ситуации находиться в аудитории, работают в очном режиме с преподавателем. Но сразу же все, что находится в этой аудитории, транслируется в электронную образовательную среду Псковского государственного университета. И ребята, которые болеют, или находятся на карантине, или по каким-то другим причинам отсутствуют, могут спокойно подключаться к этому формату и работать уже в онлайн-режиме», – подчеркнула ректор опорного вуза.

Кроме того, Наталья Ильина добавила, что Министерство науки и высшего образования РФ доверило ПсковГУ разработать программу и модель гибридного образования для всех вузов России, реализующих обучение по педагогическим направлениям. По словам ректора, псковский опорный вуз на данный момент находится сразу в пяти подобных «всероссийских» проектах.