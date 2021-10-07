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Досуг / Погода

До -3 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 8 октября

7 октября 2021 года, 19:02

8 октября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +9...+14 градусов – днем и -3...+2 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -3 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 8 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 8 октября, по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Ветер южных, юго-западных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.

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