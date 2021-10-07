Фильм «Летчик» о подвиге советских воздушных асов выйдет в кинотеатрах 4 ноября

Художественный военный фильм Рената Давлетьярова «Летчик» выйдет накануне 80-й годовщины контрнаступления войск Красной Армии под Москвой. Именно в это время и развиваются события кинокартины, рассказывающей историю советского летчика Николая Комлева, чей самолет сбили зимой 1941 года во время воздушного боя.

Образ пилота – собирательный. Он демонстрирует героического советского летчика того времени. Так, о подвиге Алексея Петровича Маресьева написал в «Повести о настоящем человеке» военный корреспондент Борис Полевой. И это лишь одна история подобного подвига. Всего известны имена девяти советских героев-летчиков, которые вернулись в авиацию после ампутации: Белоусов Леонид Георгиевич, Грисенко Александр Иванович, Кузьмин Георгий Павлович, Левицкий Михаил Николаевич, Любимов Иван Степанович, Маликов Илья Антонович, Сорокин Захар Артемович, Киселев Иван Михайлович. Всем им авторы фильма отдали дань уважения, работая над кинокартиной в течение более двух лет. Имена и истории советских героев-летчиков можно узнать в финальных титрах.

«В нашем фильме не только война – в нем есть сильная любовная линия, которая появилась, поскольку нашей задачей было рассказать жизненную историю. Ведь именно мысль о доме, о родных, о любимой – это то, что помогало не сдаваться солдатам даже в самых страшных ситуациях. До самого финального кадра главный герой доказывает, что разум сильнее тела. И поэтому наш фильм будет понятен и интересен любому зрителю», – отметил продюсер Дмитрий Пристансков и добавил, что полное погружение в сюжет фильма «Летчик» возможно именно на большом экране кинотеатра.