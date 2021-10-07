Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Театр

В Пскове в начале ноября появится мини-резиденция французских художников

7 октября 2021 года, 17:58

В начале ноября этого года в Пскове появится мини-резиденция французских художников Анн-Софи Эмар и Габриэля Сушера в рамках их межрегионального тура. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе академического театра драмы.

В Пскове в начале ноября появится мини-резиденция французских художников

Фото: Псковский театр драмы

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански с официальным визитом посетил Псковский театр драмы и осмотрел большую и малую сцены, «Маленький театр», Новый зал и галерею «Цех». 

Вместе с театром Санкт-петербургское консульство Франции планирует как совместные сценические, так и мультимедийные проекты.

«Псковские зрители, интересующиеся театром и визуальными искусствами, несомненно, помнят совместные проекты с Французским культурным институтом, которые проходили в Псковском театре драмы, начиная с 2014 года (выставки, лекции, кинопоказы). По решению российского и французского правительства 2021 год объявлен “Перекрестным годом межрегионального сотрудничества России и Франции”. Мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться и в последующие годы», – отметила заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева и добавила, что на данный момент обсуждается выступление следующим летом артистов из Франции на площадке Псковского театра драмы.

Кроме того, в галерее «ЦЕХ» будет представлен посвященный концепту памяти проект «Корень».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Для фильма «Вызов» с псковичкой Юлией Пересильд на МКС отсняли две сцены
До -3 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 8 октября
Фильм «Летчик» о подвиге советских воздушных асов выйдет в кинотеатрах 4 ноября
Эколого-познавательный центр может появиться на базе приюта «Зоозащита» в Пскове
Почти 650 пачек белорусских сигарет нашли в тайниках псковские таможенники на границе с Латвией
В псковском сквере появилась новая музыкальная скамейка
Zoom, Учи.ру, Якласс: какие образовательные платформы пользуются спросом у псковских учителей
Пассажиров без масок не обнаружили в пригородном поезде «Псков-Дно»
Два катера для поездок на Талабские острова появятся в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города
Труба зовет

Культура
17 сентября 21:24

Труба зовет

Как печорская кирха с уникальным старинным органом обрела вторую жизнь