В Пскове в начале ноября появится мини-резиденция французских художников

В начале ноября этого года в Пскове появится мини-резиденция французских художников Анн-Софи Эмар и Габриэля Сушера в рамках их межрегионального тура. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе академического театра драмы.

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански с официальным визитом посетил Псковский театр драмы и осмотрел большую и малую сцены, «Маленький театр», Новый зал и галерею «Цех».

Вместе с театром Санкт-петербургское консульство Франции планирует как совместные сценические, так и мультимедийные проекты.

«Псковские зрители, интересующиеся театром и визуальными искусствами, несомненно, помнят совместные проекты с Французским культурным институтом, которые проходили в Псковском театре драмы, начиная с 2014 года (выставки, лекции, кинопоказы). По решению российского и французского правительства 2021 год объявлен “Перекрестным годом межрегионального сотрудничества России и Франции”. Мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться и в последующие годы», – отметила заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева и добавила, что на данный момент обсуждается выступление следующим летом артистов из Франции на площадке Псковского театра драмы.

Кроме того, в галерее «ЦЕХ» будет представлен посвященный концепту памяти проект «Корень».