Эколого-познавательный центр может появиться на базе приюта «Зоозащита» в Пскове

Землю под строительство нового приюта получила псковская областная общественная организация «Зоозащита». Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя волонтёрского объединения Веру Короткову.

7 октября на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина сообщила, что глава региона на данный момент подписал документы на предоставление арендной земли псковской «Зоозащите». Теперь остается ее только зарегистрировать. Также она отметила, что областная общественная организация помимо своей основной деятельности занимается эколого-биологическим просвещением детей.

«Это вызвало одобрение губернатора. Он сказал, что ему нравится, как мы работаем», – отметила руководитель «Зоозащиты».

Землю в 2,5 га в Крестах на улице Лесной в районе виадука зоозащитники получили в рамках законопроекта о предоставлении земельных участков для строительства зооприютов без проведения торгов, который поддержали депутаты Псковского областного собрания.

«Мы землю возьмем, потом что? Смотреть на неё? Там очень неровный участок, 2,5 га на улице Лесной в Крестах в районе виадука. Лес, кусты, заболоченные участки. Много месяцев и денег потребуется, чтобы привести его в порядок», – уточнила Вера Короткова.

Руководитель «Зоозащиты» отметила, что арендная земля дана общественной организации на долгие годы вперед. «Губернатор разрешил нам строить там приют. Но это будет не просто приют – на его базе мы хотим сделать эколого-познавательный центр. Там будут учебные классы для школьников. Мультимедиа у нас уже есть, мы можем не выезжать в школы, а показывать всё на месте», – подчеркнула Вера Короткова. По ее словам, большая часть проекта, расчистка территории и постройка «теплого» здания, будет реализована в ближайшем году.

Вера Короткова также обратила внимание на то, что реализовать подобный проект на муниципальные средства – довольно сложно. Об этом говорил и комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отмечая, что «самый дешевый приют, который отвечает всем требованиям, стоит не менее 5 млн рублей».