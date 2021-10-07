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Происшествия

Почти 650 пачек белорусских сигарет нашли в тайниках псковские таможенники на границе с Латвией

7 октября 2021 года, 16:22

На российско-латвийской границе таможенники Псковской области нашли в тайниках 640 пачек белорусских сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Почти 650 пачек белорусских сигарет нашли в тайниках псковские таможенники на границе с Латвией

Фото: Псковская таможня

500 пачек белорусских сигарет были обнаружены на таможенном посту МАПП «Убылинка» во время досмотра транспортного средства, выполняющего международную перевозку, в переднем и заднем бампере.

Еще 140 пачек белорусских сигарет были извлечены сотрудниками Псковской таможни и регионального Пограничного управления ФСБ России из технологических пустот над колесными парами цистерн на таможенном посту ЖДПП «Посинь».

Сигаретная продукция в обоих случаях была изъята и отправлена на товароведческую экспертизу. По данным ситуациям возбуждены дела об административных правонарушениях.

«К различным технологическим полостям транспортных средств обращено особое внимание контролирующих служб. Возможные варианты незаконного сокрытия товаров давно изучены. Выявляются как значительные партии незаконно перемещаемой табачной продукции, так и небольшие вложения», – отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

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