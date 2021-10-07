Zoom, Учи.ру, Якласс: какие образовательные платформы пользуются спросом у псковских учителей

Псковские школьники эту неделю находятся на дистанционном обучение. Как сообщает газета «АиФ. Псков», в начале неделе по просьбе городского управления образования школы города сообщали о том, какими коммуникационными сервисами, платформами и системами электронного обучения пользуются учителя, чтобы провести урок.

Оказалось, что самые популярные — Zoom, Учи.ру, ЯКласс, «Российская электронная школа», Яндекс.Учебник. Далее идут «Фоксфорд», Google Класс и Dnevnik.ru. Есть и весьма экзотические. Например, Discord — голосовой чат, популярный у геймеров.

Кроме того, для связи с учениками учителя активно используют мессенджеры и и социальные сети (разумеется, в лидерах тут «ВКонтакте»).