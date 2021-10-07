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Общество

В псковском сквере появилась новая музыкальная скамейка

7 октября 2021 года, 15:30

В сквере Пскова появилась новая кованая музыкальная скамейка. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

В псковском сквере появилась новая музыкальная скамейка

Фото: Юрий Сорокин

Музыкальная скамейка с коваными декоративными элементами: нотами на спинке скамьи и держащим зонтик фонарем, появилась в одном из небольших скверов на улице Калинина в рамках благоустройства города Пскова.

«Ранее я выступил с инициативой сделать такой подарок для города за свой счет, идея была поддержана. Мы установили скамейку по согласованию с властями муниципалитета,» – отметил Юрий Сорокин и подчеркнул, что активное участие в создании скамьи принял художник Александр Бушуев.

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Комментарии

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Бабулечка
17:05 07.10.2021

А у нас во дворе ямы глубже и шире появились. Урны дырявые во дворе, не собирается Тезис менять, ответили что до весны. А урнам 20 лет! И депутат -мэр забыла нас совсем.

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