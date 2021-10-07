В псковском сквере появилась новая музыкальная скамейка

В сквере Пскова появилась новая кованая музыкальная скамейка. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Музыкальная скамейка с коваными декоративными элементами: нотами на спинке скамьи и держащим зонтик фонарем, появилась в одном из небольших скверов на улице Калинина в рамках благоустройства города Пскова.

«Ранее я выступил с инициативой сделать такой подарок для города за свой счет, идея была поддержана. Мы установили скамейку по согласованию с властями муниципалитета,» – отметил Юрий Сорокин и подчеркнул, что активное участие в создании скамьи принял художник Александр Бушуев.