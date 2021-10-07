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Транспорт

Пассажиров без масок не обнаружили в пригородном поезде «Псков-Дно»

7 октября 2021 года, 15:03

В ходе проверок в пригородном поезде сообщения «Псков-Дно» не обнаружили пассажиров без масок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-западной пригородной пассажирской компании.

Пассажиров без масок не обнаружили в пригородном поезде «Псков-Дно»

Фото: Дарья Хваткова

Проверка проводилась в рамках программы предотвращению распространения коронавируса. В ней приняли участие сотрудники АО «СЗППК» совместно с представителями Роспортебнадзора, управления на транспорте МВД России и регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В ходе рейдового мероприятия в пригородном поезде сообщения «Псков-Дно» все 100% пассажиров использовали средства индивидуальной защиты (маски).

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