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Транспорт / Инфраструктура

Два катера для поездок на Талабские острова появятся в Псковской области

7 октября 2021 года, 14:32

В Псковскую область в ближайшее время поставят два 30-местных катера для перевозки пассажиров и повышения транспортной доступности Талабских островов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Два катера для поездок на Талабские острова появятся в Псковской области

Фото: администрация Псковской области

Судна закупили по проекту «Общее Чудское озеро – 2» в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

Оба катера прошли проверку в Костроме, которая состоялась при участии представителей Администрации Псковского района и завода-производителя судов. Судна укомплектованы в соответствии с техническим заданием, опломбированы и уже готовятся к отправке.

Движение двух 30-местных катеров по маршруту начнется в навигационный период 2022 года.

Для них в деревне Толбица Псковского района уже строится причал с понижающим понтоном, позволяющим учитывать уровень воды в реке Толба. Кроме того, до навигационного периода 2022 года к причалу дополнительно будет монтирован понтон для небольших лодок на 30 парковочных мест. Подобные конструкции на данный момент уже установлены на островах Белов и Залита.

Два катера для поездок на Талабские острова появятся в Псковской области

Фото: администрация Псковской области

Также к 2022 году в деревне Толбица благоустроят территорию причала и дополнительно обустроят площадку с покрытием из брусчатки площадью 600 м. кв. для проведения массовых мероприятий.

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