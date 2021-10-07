Два катера для поездок на Талабские острова появятся в Псковской области

В Псковскую область в ближайшее время поставят два 30-местных катера для перевозки пассажиров и повышения транспортной доступности Талабских островов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Судна закупили по проекту «Общее Чудское озеро – 2» в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

Оба катера прошли проверку в Костроме, которая состоялась при участии представителей Администрации Псковского района и завода-производителя судов. Судна укомплектованы в соответствии с техническим заданием, опломбированы и уже готовятся к отправке.

Движение двух 30-местных катеров по маршруту начнется в навигационный период 2022 года.

Для них в деревне Толбица Псковского района уже строится причал с понижающим понтоном, позволяющим учитывать уровень воды в реке Толба. Кроме того, до навигационного периода 2022 года к причалу дополнительно будет монтирован понтон для небольших лодок на 30 парковочных мест. Подобные конструкции на данный момент уже установлены на островах Белов и Залита.

