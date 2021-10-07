Финский парк в Пскове украсили светящиеся ивы

В Финском парке на ивы повесили гирлянды. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Украшения на деревьях появились в качестве начала подготовки города Пскова к Новому году.



Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала, что для подготовки в городе новогоднего антуража было решено обратиться к компаниям, которые специализируются на производстве, установке и монтаже световых украшений. Отвечал за работы главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

