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Общество

Финский парк в Пскове украсили светящиеся ивы

7 октября 2021 года, 13:15

В Финском парке на ивы повесили гирлянды. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Украшения на деревьях появились в качестве начала подготовки города Пскова к Новому году.

Финский парк в Пскове украсили светящиеся ивы
Фото из официального Телеграм-канала Псковской области

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала, что для подготовки в городе новогоднего антуража было решено обратиться к компаниям, которые специализируются на производстве, установке и монтаже световых украшений. Отвечал за работы главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Финский парк в Пскове украсили светящиеся ивы
Фото из официального Телеграм-канала Псковской области

«Уверено можно сказать, что данные гирлянды органично вписались в Финский парк у детской площадки», – поделилась Ольга Тимофеева.

Концепция украшения областного центра к Новогодним праздникам разрабатывается при участии Комитета по культуре и управления архитектуры и градостроительства Администрации области.

Финский парк в Пскове украсили светящиеся ивы
Фото из официального Телеграм-канала Псковской области
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