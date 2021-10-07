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Экономика / Туризм

Пушкиногорская гостиница «Дружба» выведена из трудного финансового положения

7 октября 2021 года, 12:18

Ситуацию с задолженностью гостиницы «Дружба» в Пушкинских горах удалось урегулировать при поддержке губернатора Михаила Ведерникова, поручившего выделить средства на решение вопроса из резервного фонда администрации Псковской области, рассказала на рабочей встрече с главой региона вице-губернатор Нинель Салагаева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пушкиногорская гостиница «Дружба» выведена из трудного финансового положения

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам Нинель Салагаевой, решения вопроса о погашении задолженности гостиницы за теплоснабжение являлось одним из важнейших условий при выведении предприятия из трудного финансового положения. Сейчас гостиница полностью отапливается, что позволит принимать гостей зимой, а также поддерживать экономику предприятия в положительной зоне.

Михаил Ведерников отметил, что в гостинице необходимо грамотно выстроить работу, учитывая противовирусные регламенты. Глава региона также заметил, что допустить появление долгов за потребленные ресурсы в зимний период – нельзя. Основной задачей губернатор видит сохранение рабочих мест и поиск возможностей для модернизации гостиницы.

Гостиница «Дружба» находится в самом центре Пушкинских Гор и пользуется спросом у гостей. Её работа была приостановлена из-за пандемии, но в летний сезон предприятие снова открылась. С того момента «Дружба» показывала хорошую загрузку коечного фонда, несмотря на эпидобстановку и действующие ограничения.

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