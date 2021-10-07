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Общество

Солнечная погода сохранится в Псковской области до 10 октября

7 октября 2021 года, 12:11

Солнечная погода сохранится в Псковской области до 10 октября, сообщила «Псковской правде» начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Солнечная погода сохранится в Псковской области до 10 октября

Фото Арсения Тимашова

Она отметила, что пока днём будет от +9 до +14, от +8 до +13 градусов. В ближайшие две ночи температура воздуха ожидается смешанная, в диапазоне от -3 до +3 градусов.

«После 10 числа начнутся дожди, ночные температуры будут положительных значений, днём - от +5 до +10, от +4 до +9», - сказала Тала Нещадимова.

Дождливая погода продержится до 14-15 октября, а потом может снова наступить сухой период. Однако, как подчеркнула руководитель псковского гидрометцентра, погода уже не будет такой комфортной — дневная температура воздуха ожидается не выше +8 градусов. «Таких ясных ночей и дней уже не будет. Погода не будет такой радостной. К нам возвратится та самая осень», - заключила Тала Нещадимова.

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