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Общество / Здоровье

В Псковской области может быть введён пропуск на мероприятия по QR-коду

7 октября 2021 года, 11:47

В Псковской области может быть применён опыт пропуска на мероприятия привитых от коронавируса и переболевших по QR-коду. Об этом сообщила «Псковской правде» и. о. руководителя регионального Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Она отметила, что на систему использования QR-кодов сейчас переходят многие регионы. «С одной стороны, такие меры способствуют сдерживанию эпидемии, с другой – позволяют избежать тотального закрытия учреждений культуры, туризма, общественного питания. Возможно, такой опыт стоит рассмотреть», - сказала Елена Припутенко.

По её словам, несмотря на то, что школы региона в ближайшее время смогут вернуться к работе в обычном режиме, возобновлять массовые культурные и спортивные мероприятия пока нельзя. «Это крайне преждевременно», - подчеркнула и. о. руководителя псковского Роспотребнадзора.

Запрет на проведение массовых мероприятий действует в Псковской области с 4 октября. Решение о его введении было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 30 сентября.  

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Комментарии

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Бабулечка
14:23 07.10.2021

Елена Припутенко забыла включить бессимптомных переболевших в свои нововведения. То есть всех остальных жителей. Опыт Москвы заразителен для нашего региона.

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