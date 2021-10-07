Рейсы на зарубежные курорты планируют запустить из аэропорта Пскова

Летом могут быть запущены авиаперелёты из Пскова не только на отечественные, но и на зарубежные курорты, заявила вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева на рабочей встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Развитие маршрутной сети остается основным приоритетом, в том числе и по международным направлениям. Окончательный перечень направлений сформируют после завершения переговоров с перевозчиками, согласования технических вопросов, а также оценки эпидобстановки в условиях коронавируса.

Михаил Ведерников отметил, что международные направления должны привлечь большее внимание к псковскому аэропорту и увеличить пассажиропоток. Глава региона подчеркнул, что для выхода на самоокупаемость через воздушную гавань должны проходить более 130 тыс. пассажиров в год. При превышении этого показателя станет актуальным вопрос строительства нового терминала аэропорта взамен действующего.

Говоря о проработке маршрутной сети международного аэропорта Псков имени княгини Ольги на 2022 год, Нинель Салагаева сообщила, что все нынешние направления, действующие в Пскове, будут сохранены. По этой теме уже провели ряд переговоров с перевозчиками.