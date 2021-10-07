209 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области

В Пскове заразились 47 человек (всего 17 тыс. 711), в Велики Луках – 36 (всего 8 тыс. 443).

В Псковском (всего 4 тыс. 246) районе заболели 15 жителей. По 13 человек заразились в Порховском (всего 1 тыс. 591) и Опочецком (всего 1 тыс. 433) районах. В Невельском (всего 2 тыс. 108) районе зафиксировано 12 новых случаев, в Себежском (всего 930) – 11, в Стругокрасненском (всего 730) – 8. В Островском (всего 2 тыс. 417) и Печорском (всего 956) районах подтверждено по 7 случаев. По шесть человек заболели в Дедовичском (всего 1 тыс. 270), Красногородском (всего 454) и Гдовском (всего 808) районах. В Великолукском (всего 1 тыс. 298) районе заразились пять человек, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 394) – 4. По три новых случая зафиксировано в Плюсском (всего 911), Новоржевском (всего 708) и Пушкиногорском (всего 618) районах. В Пыталовском (всего 590), Палкинском (всего 536), Куньинском (всего 467) и Дновском (всего 383) районах заболело по одному местному жителю.

С начала пандемии проведено 554 тыс. 23 исследования, в том числе 2065 – за последние 24 часа, заболело ковидом 51 тыс. 787 жителей региогна. Выздоровело 43 тыс. 949 человек, 117 из которых за минувшие сутки. 805 жителей Псковской области скончались.