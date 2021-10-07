До +15 градусов днем и холодные ночи ожидаются в Псковской области 7 октября

В Псковской области 7 октября днем температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, ночью ожидаются заморозки от - 4 до +1. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
В Псковской области 7 октября днем температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, ночью ожидаются заморозки от - 4 до +1. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южных направлений умеренный.
В Пскове днем воздух прогреется до +12...+14 градусов. Ночью столбики термометров покажут 0..-2 градусов.
В Великих Луках днем столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов. В ночное время температура воздуха составит -2...-4 градуса.