В Пскове умер заслуженный архитектор России Владимир Бессонов

5 октября на 73-м году жизни скончался заслуженный архитектор Российской Федерации Владимир Бессонов. Об этом сообщили его коллеги.

Владимир Иванович Бессонов родился в деревне Баклуши Доволенского района Новосибирской области 5 октября 1949 года. В 1972 году он окончил архитектурный факультет Новосибирского строительного института. После его окончания Владимир Бессонов занимался проектированием городов Усть-Илимска и Барнаула, а также работал в проектных институтах Новосибирска.

С 1977 год он работал в Кишиневе. В столице Молдавии по его проектам построены комплекс строительного института, жилой район Будешты, площадь Освобождения, исторический музей Молдавии и другие.

С 1990 года Владимир Бессонов работал в Пскове в различных организация. За это время он занимал различные должности, в том числе и должность главного архитектора головного института Псковской области, института «Псковгражданпроект».

С 1998 по 2001 год Владимир Бессонов занимал должность главного архитектора Псковской области. По его проектам в Пскове на Октябрьском проспекте возведены комплекс зданий Сберегательного и Центрального банков, здания Пенсионного фонда и банка на Рижском проспекте, пансионат отдыха Центробанка в посёлке Кривск Печорского района, а также ряд домов областного центра и региона и другие объекты.

Владимир Иванович Бессонов – заслуженный архитектор РФ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), член Союза архитекторов СССР, РФ, лауреат Государственной премии Республики Молдова (1990 год) и неоднократный победитель Международного конкурса «Зодчество» и других различных международных и республиканских архитектурных конкурсов.

Отпевание состоится 7 октября в 11.00 в храме святого благоверного князя Александра Невского.