В Пскове 7 октября изменится схема движения пяти автобусов

7 октября в Пскове в связи проведением работ по прокладке трубопровода на улице Рокоссовского с 10.00 до 16.00 изменится схема движения пяти автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Изменения коснутся автобусных маршрутов №2, №22, №25, №30 и №124.

По маршруту №2 «Вокзал - Балтийская» автобусы, минуя поворот на улицу Рокоссовского, будут следовать по Рижскому проспекту от улицы Балтийской до улицы Печорской. Далее по улице Печорской до улицы Коммунальной, затем – по обычному маршруту. Исключаются остановки «Рижский микрорайон» и «Улица Рокоссовского».

Автобусы маршрутов №22 «Политехнический колледж - Архив» и №30 «Рокоссовского – Юности», исключая остановки «Телецентр», «Рижский микрорайон» и «Улица Рокоссовского», будут следовать от Рижского проспекта по улице Печорской до улицы Коммунальной. Далее по обычному маршруту. На направлении вводится дополнительная автобусная остановка перед поворотом на улицу Печорскую.

По маршруту №25 «Родина – Архив» автобусы от деревни Родина будут следовать по Рижскому проспекту до улицы Балтийской, делее налево по улице Балтийской с остановками «Улица Балтийская» и «Ледовый дворец». Затем – по обычному маршруту. На маршруте исключаются остановки «Рижский проспект» и «Рижский микрорайон». В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Коммунальной, Балтийской и Рижскому проспекту, исключая остановки «Улица Рокоссовского» (у дома №22) и «Рижский проспект». Дополнительно на маршруте вводятся остановки «Улица Рокоссовского» (у дома №77 по улице Коммунальной, конечная остановка маршрутов №3 и №4), «Ледовый дворец», а также «Улица Балтийская».

Автобусы маршрута №124 «Неелово - Ваулино» двигаясь от деревни Ваулино будут поворачивать направо на улицу Печорскую, следуя до остановки «Улица Рокоссовского». Остановки «Телецентр» и «Рижский микрорайон» исключаются. В обратном направлении следования в деревню Ваулино от остановки «Улица Рокоссовского» автобус отправится с площадки отстоя по улице Коммунальной с поворотом направо на улицу Западную. Далее по обычному маршруту. Исключается остановка «Телецентр».