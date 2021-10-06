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Досуг / Погода

До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 7 октября

6 октября 2021 года, 19:02

7 октября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +10...+15 градусов в дневное время и 0...+5 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 7 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 октября ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь выше нормы.

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