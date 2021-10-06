До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 7 октября

7 октября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +10...+15 градусов в дневное время и 0...+5 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
7 октября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +10...+15 градусов в дневное время и 0...+5 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 октября ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление вновь выше нормы.