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Общество

Свыше 150 человек планируют призвать к военной службе до конца декабря в Пскове

6 октября 2021 года, 18:26

До конца декабря в Пскове к военной службе планируют призвать более 150 человек, сообщил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Свыше 150 человек планируют призвать к военной службе до конца декабря в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

6 октября он принял участие в призывной комиссии военкомата города Пскова.

«Радует, что молодые люди изъявляют желание исполнить свой гражданский долг, а призывная комиссия учитывает пожелания, в каких войсках им хотелось бы служить», – отметил Борис Ёлкин.

Осенний призыв стартовал в Псковской области, как и по всей России, 1 октября. Завершится призывная кампания 31 декабря.

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