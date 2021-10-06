Порядка 50% пострадавших от мошенников псковичей не обращают в полицию

Порядка 50% жителей Псковской области, которые пострадали от рук мошенников, не обращаются в полицию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как правило, заявления о преступлении не подают люди, которые не сразу замечают хищение. То есть они перевели деньги на якобы безопасный счет, ждали их возвращения и лишь спустя несколько дней поняли, что средства похищены. «В эту категорию мы включаем потерпевших, которым стыдно или неловко сообщить о том, что они доверились неизвестному. Они часто поясняют сотрудникам полиции, что памятники им раздавали, приходил участковый на профилактическую беседу, дети и внуки рассказывали, читали в СМИ, но когда поступит звонок, то не возникло даже сомнений, что средства в опасности – так убедительно общаются мошенники», - отметили в пресс-службе.

За девять месяцев текущего года жертвами дистанционных преступлений уже стали около 1100 жителей региона. В частности, были около 700 обращений в полицию о мошенничествах - хищение с банковских карт под предлогом прекращения оформления кредита, перевода на безопасный счет, получения компенсации, внесения предоплаты за продажу чего-либо и так далее. Ещё более 400 заявлений поступили о кражах денег дистанционным способом - бесконтактная оплата чужими банковскими картами, хищения с карт, кражи через сервисы бесплатных объявлений.

Подробнее о том, какие новые схемы мошенничества зафиксированы в Псковской области, читайте здесь>>>