«Мы опять первые!»: как псковичи прокомментировали полёт Юлии Пересильд на МКС

5 октября корабль «Союз МС-19» с уроженкой Пскова, актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко успешно пристыковался к Международной космической станции. Команда отправилась в космос для съемок материала для фильма «Вызов». О том, как к этому событию отнеслись псковичи, узнала «Комсомольская правда – Псков».

«Поздравляю, это очень круто и почетно! Вы достойны как никто!» – прокомментировала псковичка.

«Звезда по имени Юлия», – отмечают жители Пскова в своих социальных сетях.

Однако некоторые псковичи отнеслись к данному событию негативно, подчеркнув, что для съемок фильма не обязательно было лететь на МКС, и что Юлия Пересильд вообще этот полет не заслужила. Некоторые увидели причину появления негативных сообщений о космическом полете команды в зависти.

«Лично я – горжусь тем, что мы опять первые! А кто не согласен, не пишите мне», – прокомментировали в одной из социальных сетей.

«Исходные данные у всех были равны, в одном городе росли, в одних школах учились. Но каждому своё - кому-то в космос, кому-то здесь строчить комменты» – возразил пскович под одним из негативных комментариев.

Полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС состоялся в рамках съемок фильма «Вызов» – совместного проекта Роскосмоса, Первого канала и студия Yellow, Black and White. Съемки материала продлятся десять дней.

