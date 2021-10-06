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Общество

Михаил Ведерников поздравил с 78-летием освобождения Невельского района от оккупации

6 октября 2021 года, 16:12

6 октября с 78-й годовщиной освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников поздравил с 78-летием освобождения Невельского района от оккупации

Фото: Андрей Степанов

«В суровых условиях оккупации жители находили в себе силы для сопротивления. Сегодня мы вспоминаем мужество, несгибаемую волю к победе и героизм дедов и прадедов. Они сражались в рядах Красной армии, участвовали в партизанском движении, оказывали всю возможную поддержку и помощь фронту», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Особые слова благодарности губернатор Псковской области выразил ветеранам, воинам и труженикам тыла, а также тем, кто восстанавливал Невельский район после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По словам главы региона, 6 октября объединяет все поколения невельчан.

Михаил Ведерников поздравил с 78-летием освобождения Невельского района от оккупации

Фото: администрация Псковской области

Как отметили в пресс-службе администрации, в этот день заместитель губернатора Василий Осипов вместе с главой Невельского района Олегом Майоровым возложили цветы к монументу, который установлен на городском военном захоронении, и почтили память о воинах, погибших при освобождении района, минутой молчания.

Невельский район был захвачен фашистами 15 июля 1941 года. За время оккупации ими было расстреляно 20 тысяч мирных жителей, сожжено свыше 150 деревень. Около 9 тысяч военнопленных погибли в лагерях. 6 октября 1943 года Невель вместе с районом были освобождены в ходе Невельской наступательной операции, которая была частью боевых действий войск Калининского фронта на Витебском направлении.

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