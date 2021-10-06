Михаил Ведерников поздравил с 78-летием освобождения Невельского района от оккупации

6 октября с 78-й годовщиной освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«В суровых условиях оккупации жители находили в себе силы для сопротивления. Сегодня мы вспоминаем мужество, несгибаемую волю к победе и героизм дедов и прадедов. Они сражались в рядах Красной армии, участвовали в партизанском движении, оказывали всю возможную поддержку и помощь фронту», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Особые слова благодарности губернатор Псковской области выразил ветеранам, воинам и труженикам тыла, а также тем, кто восстанавливал Невельский район после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По словам главы региона, 6 октября объединяет все поколения невельчан.