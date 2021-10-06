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Политика / Власть

Конкурс на замещение главы администрации Пскова состоится 27 октября

6 октября 2021 года, 15:23

На 27 октября назначен конкурс на замещение должности главы администрации Пскова. Об этом сообщает ОМСУ «Город Псков».

Согласно документу об объявлении конкурса, первый этап пройдет с 12.00 до 13.00. В рамках него будут рассмотрены документы участников. Второй тур состоится с 15.00 до 18.00, основой которого станет собеседование.

Конкурс на замещение главы администрации Пскова состоится 27 октября

Фото: Дарья Хваткова

Заявки от кандидатов на вакантную должность главы администрации Пскова принимаются по рабочим дням с 7 по 21 октября с 16.00 до 18.00 в зале заседаний на улице Некрасова, 14. В пакет документов входят: личное заявление, документы, удостоверяющие личность, автобиография в произвольной форме, заполненная анкета, согласие на обработку персональных данных, медицинское заключение о состоянии здоровья, справка о доходах, а также документы, подтверждающие образование и стаж работы.

Претендент на должность главы администрации Пскова должен иметь высшее профессиональное образование, стаж работы в муниципальной (государственной) службе не менее четырех лет или по профессии не менее пяти лет, а также опыт управленческой деятельности не менее трех лет и соответствие квалификационным требования по профессиональным навыкам и знаниям.

Председателем конкурсной комиссии выступает глава Пскова Елена Полонская, ее секретарем является депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. Также в состав комиссии входят первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области – начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова, депутат гордумы Сергей Барабанов, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова и руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова.

Должность главы администрации города Пскова стала вакантной в связи с получением Александром Братчиковым депутатского мандата по итогам сентябрьских выборов и уходом в Псковское областное Собрание.

В настоящее время исполняющим обязанности главы городской администрации является Борис Елкин.

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