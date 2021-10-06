Конкурс на замещение главы администрации Пскова состоится 27 октября

Согласно документу об объявлении конкурса , первый этап пройдет с 12.00 до 13.00. В рамках него будут рассмотрены документы участников. Второй тур состоится с 15.00 до 18.00, основой которого станет собеседование.

На 27 октября назначен конкурс на замещение должности главы администрации Пскова. Об этом сообщает ОМСУ «Город Псков».

Заявки от кандидатов на вакантную должность главы администрации Пскова принимаются по рабочим дням с 7 по 21 октября с 16.00 до 18.00 в зале заседаний на улице Некрасова, 14. В пакет документов входят: личное заявление, документы, удостоверяющие личность, автобиография в произвольной форме, заполненная анкета, согласие на обработку персональных данных, медицинское заключение о состоянии здоровья, справка о доходах, а также документы, подтверждающие образование и стаж работы.

Претендент на должность главы администрации Пскова должен иметь высшее профессиональное образование, стаж работы в муниципальной (государственной) службе не менее четырех лет или по профессии не менее пяти лет, а также опыт управленческой деятельности не менее трех лет и соответствие квалификационным требования по профессиональным навыкам и знаниям.

Председателем конкурсной комиссии выступает глава Пскова Елена Полонская, ее секретарем является депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. Также в состав комиссии входят первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области – начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова, депутат гордумы Сергей Барабанов, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова и руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова.

Должность главы администрации города Пскова стала вакантной в связи с получением Александром Братчиковым депутатского мандата по итогам сентябрьских выборов и уходом в Псковское областное Собрание.

В настоящее время исполняющим обязанности главы городской администрации является Борис Елкин.