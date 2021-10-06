Перекресток Юбилейной и Коммунальной в Пскове перекроют на две ночи

Для выполнения ремонтных работ в Пскове на две ночи перекроют перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В ночь с 7 на 8 октября проезд автотранспорта на данном участке будет запрещен в связи с проведением работ по фрезерованию покрытия проезжей части дороги.

В ночь с 8 на 9 октября движение на перекрестке будет перекрыто для укладки выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

В дневное время движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной будет осуществляться в обычном режиме.

Кроме того, в профильном комитете отметили, что управление городского хозяйства администрации города Пскова заранее приносит извинения за доставленные неудобства жителям близлежащих к перекрестку домов, так как проведение ремонтных работ будет сопровождаться шумом.