Для псковских малоимущих семей изменился механизм определения расчета величины прожиточного минимума

С 4 октября 2021 года будут по-новому определять расчет величины прожиточного минимума для малоимущей семьи в целях получения помощи на основании социального контракта. Об этом «Псковской правде» сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

Для каждой семьи, в зависимости от ее состава, величина прожиточного минимума будет рассчитываться индивидуально. Доход семьи для получения помощи до этого превышал 11 807 рублей. Настоящие изменения дадут возможность повторного обращения для заключения социального контракта.

Если доход не превышает величину прожиточного минимума, то получателями указанной государственной поддержки смогут также стать уже действующие предприниматели или самозанятые для развития имеющегося бизнеса.