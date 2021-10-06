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Общество

Шестое место заняла «Псковская правда» в сентябрьском рейтинге цитируемости региона

6 октября 2021 года, 15:05

По итогам сентября газета «Псковская правда» заняла шестое место в рейтинге цитируемости СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия» индекс цитируемости (ИЦ) издания составил 0,71.

Шестое место заняла «Псковская правда» в сентябрьском рейтинге цитируемости региона

Самым цитируемом псковским СМИ в сентябре было Псковское агентство информации — ИЦ 21,32. Материалы информагентства другие СМИ использовали 5 тыс. 112 раз.

На втором месте рейтинга стоит ПЛН с ИЦ 19,73 и 2 тыс. 133 цитатами за месяц. Замыкает тройку лидеров портал luki.ru, индекс цитируемости которого составил 6,18, материалы издания упоминались за месяц в других СМИ 863 раза.

В ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона попали также сайты газет «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда. Псков», которые входят в один холдинг с Псковским агентством информации и «Псковской правдой».

По итогам недели с 27 сентября по 3 октября «Псковская правда» занимала шестую строчку в рейтинге цитируемости. 

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