Спасатели эвакуировали пять человек с катера в Псковской области

5 октября в 23:35 очевидцы сообщили спасателям, что на реке Великая недалеко от деревни Устье Псковского района на мель село маломерное судно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.

На борту судна находилось пять пассажиров, нуждающихся в помощи с эвакуацией. К ним направили псковский поисково-спасательный отряд из четырёх человек. Пассажиры были доставлены специалистами на моторной лодке на берег.