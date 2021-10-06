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Происшествия

Спасатели эвакуировали пять человек с катера в Псковской области

6 октября 2021 года, 11:50

5 октября в 23:35 очевидцы сообщили спасателям, что на реке Великая недалеко от деревни Устье Псковского района на мель село маломерное судно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.

Спасатели эвакуировали пять человек с катера в Псковской области

Фото: Арсений Тимашов

На борту судна находилось пять пассажиров, нуждающихся в помощи с эвакуацией. К ним направили псковский поисково-спасательный отряд из четырёх человек. Пассажиры были доставлены специалистами на моторной лодке на берег.

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