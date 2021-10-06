Мужчина погиб во время охоты в Псковской области

В Плюсском районе во время охоты от огнестрельного ранения погиб мужчина 1980-го года рождения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

По предварительной версии, два охотника решили поохотиться в лесу. Один планировал идти на кабана, второй – на волка. Мужчины разошлись в разные направления далеко друг от друга. Охотник услышал в кустах шум и произвел выстрел, после сам вызвал полицию и скорую.

Прибывшая бригада констатировала смерть мужчины от полученного ранения.