Более 13 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получит Псковская область

Из федеральных средств на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов Псковской области выделят более 13 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Такие контейнеры сразу позволят разделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора. Их появление способствует увеличению переработанных отходов и переходу страны на экономику замкнутого цикла.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, ранее из областного бюджета уже выделили 14 млн рублей на подготовку площадок.

«Это большой шаг вперед в деле ответственного отношения к утилизации отходов», – отметил он.

Средства общим объемом в 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов. Минприроды РФ и ППК «Российский экологический оператор» проконтролируют оперативность доведения средств до регионов и эффективность их использования.

До 2030 года должны построить или реконструировать более 860 объектов обращения с отходами.