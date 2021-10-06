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Общество / Экология

Более 13 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получит Псковская область

6 октября 2021 года, 12:31

Из федеральных средств на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов Псковской области выделят более 13 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Более 13 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получит Псковская область

Фото: Арсений Тимашов

Такие контейнеры сразу позволят разделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора. Их появление способствует увеличению переработанных отходов и переходу страны на экономику замкнутого цикла.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, ранее из областного бюджета уже выделили 14 млн рублей на подготовку площадок.

«Это большой шаг вперед в деле ответственного отношения к утилизации отходов», – отметил он.

Средства общим объемом в 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов. Минприроды РФ и ППК «Российский экологический оператор» проконтролируют оперативность доведения средств до регионов и эффективность их использования.

До 2030 года должны построить или реконструировать более 860 объектов обращения с отходами.

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