Псковская область заняла 5 место в России по заболеваемости коронавирусом

Псковская область занимает пятое место по заболеваемости ковидом в стране. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. За минувшие сутки, 5 октября, регион перешагнул отметку в 200 заболевших, зафиксировав 203 новых случая.

В Пскове (всего 17 тыс. 664) заболели 39 человек, в Великих Луках (всего 8 тыс. 407) – 33.

В Порховском районе (всего 1 тыс. 578) заразились 17 жителей, в Псковском (всего 4 тыс. 231) – 16. По 14 новых случаев подтверждено в Невельском (всего 2 тыс. 96) и Опочецком (всего 1 тыс. 420) районах. В Островском (всего 2 тыс. 410) районе 10 заболевших, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 390) – восемь. По семь новых случаев зафиксировано в Великолукском (всего 1 тыс. 293), Себежском (всего 919) и Стругокрасненском (всего 722) районах, по пять – в Дедовичском (всего 1 тыс. 264) и Печорском (всего 949) районах. В Гдовском (всего 802) районе заболели четыре человека. По три подтвержденных случая заражения зафиксировали в Плюсском (всего 908) и Пушкиногорском (всего 615) районах, по два – в Новоржевском (всего 705), Пыталовском (всего 589) и Палкинском (всего 535) районах, по одному – в Бежаницком (всего 554), Куньинском (всего 466), Красногородском (всего 448), Дновском (всего 382) и Локнянском (всего 350) районах.

С начала пандемии проведено 551 тыс. 958 исследований, в том числе 1950 – за последние 24 часа, заболело ковидом 51 тыс. 578. Выздоровело 43 тыс. 832 человека, 210 из которых за минувшие сутки. 799 жителей Псковской области скончались.