6 октября возможно отключение воды на пяти улицах Пскова

В связи с проведением ремонтных работ 6 октября есть вероятность временного отключения воды на пяти улицах Пскова. Об этом сообщается в официальной группе псковского «Горводоканала».
В связи с проведением ремонтных работ 6 октября есть вероятность временного отключения воды на пяти улицах Пскова. Об этом сообщается в официальной группе псковского «Горводоканала».
Водоснабжение может временно прерваться по таким адресам, как: ч/с Крестовское шоссе, Болотный проезд, Зимний переулок, улица 2-я Рельсовая, улица Клавы Назаровой, д.14,16,18,19,21,25