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Экономика / ЖКХ

6 октября возможно отключение воды на пяти улицах Пскова

6 октября 2021 года, 09:31

В связи с проведением ремонтных работ 6 октября есть вероятность временного отключения воды на пяти улицах Пскова. Об этом сообщается в официальной группе псковского «Горводоканала».

6 октября возможно отключение воды на пяти улицах Пскова

Фото: Дарья Хваткова

Водоснабжение может временно прерваться по таким адресам, как: ч/с Крестовское шоссе, Болотный проезд, Зимний переулок, улица 2-я Рельсовая, улица Клавы Назаровой, д.14,16,18,19,21,25

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