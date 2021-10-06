До +16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября

6 октября в Псковской области днем воздух прогреется от +11 до +16 градусов, ночью температура будет от +0 до +5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове температура будет от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3...+5 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +13…+15 градусов. В ночное время температура воздуха составит +0...+2 градусов.