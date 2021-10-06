Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября

6 октября 2021 года, 09:20

6 октября в Псковской области днем воздух прогреется от +11 до +16 градусов, ночью температура будет от +0 до +5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове температура будет от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3...+5 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +13…+15 градусов. В ночное время температура воздуха составит +0...+2 градусов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область заняла 5 место в России по заболеваемости коронавирусом
Временный мост через Великую в Пскове будет из разборных металлоконструкций
В Пскове начались гидрологические исследования для последующего строительства временного моста
6 октября возможно отключение воды на пяти улицах Пскова
500 псковичей привились первым компонентом вакцины от ковида за последние сутки
Пять органных концертов пройдут в Печорах в октябре
До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября
В ковид-центр перепрофилировали Псковскую межрайонную больницу
Псковский воспитатель получила 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг