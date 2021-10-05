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Культура

Пять органных концертов пройдут в Печорах в октябре

5 октября 2021 года, 19:33

В октябре в церкви Святого Петра пройдут пять органных концертов. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы. Данные концерты станут завершающими в этом музыкальном сезоне.

Пять органных концертов пройдут в Печорах в октябре

Фото: Дарья Хваткова

12 октября в 18.30 выступят Владимир Печенкин (баритон, Пермь) и Евгения Камянская (орган, Пермь).

16 октября в 17.00 пройдет концерт Маргариты Еськиной (клавесин, орган, Москва).

17 октября в 16.00 в церкви святого Петра выступит Наталья Гольфарб (орган, Саратов).

20 октября в 18.30 концерт дадут Татьяна Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано, Москва) и Александр Орлов-Снеговский (орган, Москва)

22 октября в 18.30 в печорской кирхе выступит Владимир Магалашвили (орган, Берлин).

Концерты пройдут по адресу: г.Печоры, ул.Гагарина 12а, Лютеранская церковь Св.Петра.

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