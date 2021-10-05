Пять органных концертов пройдут в Печорах в октябре

В октябре в церкви Святого Петра пройдут пять органных концертов. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы. Данные концерты станут завершающими в этом музыкальном сезоне.
В октябре в церкви Святого Петра пройдут пять органных концертов. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы. Данные концерты станут завершающими в этом музыкальном сезоне.
12 октября в 18.30 выступят Владимир Печенкин (баритон, Пермь) и Евгения Камянская (орган, Пермь).
16 октября в 17.00 пройдет концерт Маргариты Еськиной (клавесин, орган, Москва).
17 октября в 16.00 в церкви святого Петра выступит Наталья Гольфарб (орган, Саратов).
20 октября в 18.30 концерт дадут Татьяна Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано, Москва) и Александр Орлов-Снеговский (орган, Москва)
22 октября в 18.30 в печорской кирхе выступит Владимир Магалашвили (орган, Берлин).
Концерты пройдут по адресу: г.Печоры, ул.Гагарина 12а, Лютеранская церковь Св.Петра.