До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября

6 октября по Псковской области прогнозируется до +11…+16 градусов в дневное время и до +2…+7 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
6 октября по Псковской области прогнозируется до +11…+16 градусов в дневное время и до +2…+7 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласное прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.
Ветер южных направлений будет дуть со скорость 6-11 метров в секунду.
Атмосферное давление вновь выше нормы.