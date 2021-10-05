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Досуг / Погода

До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября

5 октября 2021 года, 19:04

6 октября по Псковской области прогнозируется до +11…+16 градусов в дневное время и до +2…+7 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласное прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Ветер южных направлений будет дуть со скорость 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь выше нормы.

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