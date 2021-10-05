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Общество

Псковский воспитатель получила 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса

5 октября 2021 года, 17:56

Воспитатель из Пскова Светлана Петрова стала одной и 500 человек, которые получили 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Псков».

Псковский воспитатель получила 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса

Фото: «Комсомольская правда – Псков»

«Я одна из 500 счастливчиков розыгрыша сертификатов от ковида 14 сентября. Есть ли ещё псковичи-счастливчики?», – поделилась Светлана Петрова.

Светлана уже более 24 лет работает в псковском коррекционном детском саду воспитателем. При этом своё первое образование она получила в области инженерии.

«Как инженер стал воспитателем? Просто появились свои маленькие дети, и я стала читать литературу по дошкольному воспитанию, да так «затянуло», что больше не отпустило», – отмечает Светлана Петрова на сайте для педагогов МультиУрок.

В 2021 году профессия псковички стала одной из тех, которым необходимо было привиться от коронавируса. По словам Светланы Петровой, она очень любит своё дело и в свои 59 лет остается ребёнком в душе. А профессия воспитателя победительнице розыгрыша «не дает сидеть на месте, заставляет не останавливаться на достигнутом и вселяет веру в будущее».

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Комментарии

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Бабулечка
20:48 05.10.2021

Хорошо , что розыгрыш сертификатов. Д.М.Н. , профессор Павел Воробьёв говорит, что" половина привитых сегодня дают осложнения..."в интервью ИА Красная Весна от 30 июля 2021 г.... 25 сентября 2021 г. В Тобольске Тюменской области скоропостижно скончался 53-летний спасатель МЧС, Гущин Алексей Владимирович, умер через месяц после вакцинации, оторвался тромб. С женой воспитывали шестнадцать приёмных детей... Вот к чему приводит обязательное вакцинирование. Информация в интернете, достаточная.

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