Уроженец Волгограда уехал в Пустошку, чтобы учить детей

20-летний Иван Ремчуков переехал в Псковскую область по программе «Земский учитель». Он родился и вырос в Волгограде, окончил педагогический колледж в Санкт-Петербурге, а в Пустошку приехал, чтобы учить детей. О том, как молодой учитель обживается в Псковской области, рассказывает новый видеорепортаж Псковского агентства информации.

Иван Ремчуков рассказал, что с детства готовился к армейской карьере, но проблемы со зрением не позволили осуществиться этим планам. Тогда он решил стать педагогом. Мужчина — учитель начальных классов — явление очень редкое, признался герой репортажа.

Он подавал заявки в программу «Земский учитель» в разных регионах, но первой откликнулась Псковская область. Молодой специалист получил подъёмные в один миллион рублей и служебное жильё на время действия контракта. Однако, отметил Иван Ремчуков, когда контракт закончится, покидать Пустошку он не намерен. В планах молодого специалиста — строить карьеру и стать завучем.