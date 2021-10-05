В Псковской области три школы закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Из-за ОРВИ и гриппа в регионе на карантин закрыты Залесская начальная общеобразовательная школа и Круппская основная общеобразовательная школа в Печорском районе, а также Идрицкая средняя общеобразовательная школа в Себежском районе. Кроме того, закрыты 18 классов в 12 школах, десять групп в семи детских дошкольных учреждениях и 12 групп в учреждениях средней специальности.

Три школы в Псковской области закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

С 27 сентября по 3 октября в Псковской области ОРВИ и гриппом заболели 5 тыс. 760 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 2,1%. В целом заболеваемость на 43,3% выше недельного порогового уровня по населению. Превышение эпидпорога выявлено в следующих возрастных группах: до двух лет – на 25,4%, от трех до шести лет – на 1,6%, от 15 лет и старше – на 84,5%.

В Пскове за прошедшую неделю зарегистрировано 3 тыс. 129 случаев заражения гриппом и ОРВИ, что на 52,7% выше еженедельного порогового уровня по населению. Превышение эпидемического порога выявлено в следующих возрастных группах: до двух лет – на 32,7%, от семи до 14 лет – на 7,6%, от 15 лет и старше – на 115,3%.

С 27 сентября по 3 октября в больницы были госпитализированы 53 человека. Это на 13,1% меньше, чем на прошлой неделе. На наличие ОРВИ и гриппа лабораторно обследовали 54 человека. У 13 обследуемых наличие вируса подтвердилось.