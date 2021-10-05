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Общество

Инженер из Санкт-Петербурга рассказал, почему решил переехать в Псковскую область

5 октября 2021 года, 16:30

33-летний инженер Максим из Санкт-Петербурга рассказал, почему решил переехать в Псковскую область. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Максим родился в Новгородской области и до настоящего времени жил в Санкт-Петербурге, работая в IT-отделе строительной компании инженером. Он отметил, что в какой-то момент решил приобрести свою жилплощадь, и после нескольких месяцев запрета на выход из квартиры в прошлом году, выбрал покупку частного дома.

Инженер из Санкт-Петербурга рассказал, почему решил переехать в Псковскую область

Фото: Псковское агентство информации

Максим рассказал, что до 2019 года хотел жить в небольшом и тихом Великом Новгороде, где нет ни огромного количества машин, ни той «петербургской» суеты. Также в 2019 году он впервые на три дня посетил Псков, который очень сильно его впечатлил. По словам петербургского инженера, город удивил и количеством строящихся жилых объектов, и насыщенностью инфраструктуры, и даже своим простором. Кроме того, Максим отметил, что в Псковской области есть свой действующий аэропорт и ж/д вокзалы с курсирующими «Ласточками», а также то, что регион граничит с тремя странами.

Выбрав в результате анализа «за» и «против» между Новгородом и Псковом именно Псков, он начал искать частный дом в деревне, которая подходила бы его запросам, ведь в городе он жить не захотел. Так, по словам Максима, она должна находиться рядом с Рижским проспектом, в ней должны быть асфальтированная дорога, газ, интернет, общественный транспорт и магазины. Участок, по его предпочтению, должен быть с домом и не менее 30 соток, ведь именно такой площади был домик в деревне у бабушки, к которой инженер ездил первые 24 года своей жизни. После рассмотрения множества объявлений Максим выбрал Печорский район.

Подробнее читайте на сайте Псковского агентства информации.

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