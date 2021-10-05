Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В псковской инфекционной больнице посчитали, сколько средств индивидуальной защиты потратили за год

5 октября 2021 года, 17:26

В Псковской областной инфекционной больнице посчитали, сколько средств индивидуальной защиты было потрачено за год. Как сообщили «Псковской правде» в медучреждении, за год использовали 85 тысяч масок и респираторов, 33 тысячи пар бахил, 35 тысяч защитных комбинезонов.

Что касается лекарств, то для лечения пациентов здесь используют 1 тыс. 800 наименований препаратов. Ежечасно в больнице расходуется 52 кубометра кислорода.

Псковская областная инфекционная больница с филиалами в Пскове и Великих Луках построена по поручению президента России Владимира Путина. Корпуса возвели в кратчайшие сроки силами Министерства обороны РФ.

Первых пациентов клиника приняла 5 октября 2020 года, за год — около 10 тысяч. На сегодняшний день в больнице трудятся 660 человек.

 Подробнее о том, как прошёл первый год работы Псковской областной инфекционной больницы, смотрите в инфографике.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пять органных концертов пройдут в Печорах в октябре
До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября
В ковид-центр перепрофилировали Псковскую межрайонную больницу
Псковский воспитатель получила 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса
Уроженец Волгограда уехал в Пустошку, чтобы учить детей
За год штат Псковской областной инфекционной больницы увеличился в два раза
Почти 10 тысяч пациентов приняла за год псковская инфекционная больница
В Псковской области три школы закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Инженер из Санкт-Петербурга рассказал, почему решил переехать в Псковскую область

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Здоровье
5 октября 17:10

Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)
Она скажет «Поехали!»

Общество
5 октября 09:18

Она скажет «Поехали!»

Псковичка Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино
Лучшее — детям?

Общество / Образование
1 октября 15:30

Лучшее — детям?

В Пскове вновь обсуждают качество платных услуг для дошкольников