В псковской инфекционной больнице посчитали, сколько средств индивидуальной защиты потратили за год

В Псковской областной инфекционной больнице посчитали, сколько средств индивидуальной защиты было потрачено за год. Как сообщили «Псковской правде» в медучреждении, за год использовали 85 тысяч масок и респираторов, 33 тысячи пар бахил, 35 тысяч защитных комбинезонов.

Что касается лекарств, то для лечения пациентов здесь используют 1 тыс. 800 наименований препаратов. Ежечасно в больнице расходуется 52 кубометра кислорода.

Псковская областная инфекционная больница с филиалами в Пскове и Великих Луках построена по поручению президента России Владимира Путина. Корпуса возвели в кратчайшие сроки силами Министерства обороны РФ.

Первых пациентов клиника приняла 5 октября 2020 года, за год — около 10 тысяч. На сегодняшний день в больнице трудятся 660 человек.

Подробнее о том, как прошёл первый год работы Псковской областной инфекционной больницы, смотрите в инфографике.