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Общество / Образование

Демонтаж конструктивных элементов завершается в Псковском техническом лицее

5 октября 2021 года, 15:33

К концу подходят демонтажные работы конструктивных элементов в Псковском техническом лицее. Об этом и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Демонтаж конструктивных элементов завершается в Псковском техническом лицее

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Ход реставрационных работ в учебном заведении Борис Елкин проверил вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой.

«Уже завершаются работы по демонтажу конструктивных элементов, производится укрепление межэтажных перекрытий, ведутся работы по устройству инженерных сетей и электрике, одновременно с производством строительно-монтажных работ ведутся археологические изыскания», – подчеркнул и.п. главы городской администрации.

Демонтаж конструктивных элементов завершается в Псковском техническом лицее

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина
Демонтаж конструктивных элементов завершается в Псковском техническом лицее

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина
Демонтаж конструктивных элементов завершается в Псковском техническом лицее

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Борис Елкин отметил, что здание Псковского технического лицея на улице Некрасова, построенное еще в 1916 году, имеет богатую историю, так как за эти годы несколько раз меняло своё предназначение.

Кроме того, он также сообщил, что реставрационные работы идут в хорошем темпе, и в следующем учебном году ученики данного образовательного учреждения смогут вновь сесть за свои парты.

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