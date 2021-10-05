Демонтаж конструктивных элементов завершается в Псковском техническом лицее

К концу подходят демонтажные работы конструктивных элементов в Псковском техническом лицее. Об этом и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.
К концу подходят демонтажные работы конструктивных элементов в Псковском техническом лицее. Об этом и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Ход реставрационных работ в учебном заведении Борис Елкин проверил вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой.
«Уже завершаются работы по демонтажу конструктивных элементов, производится укрепление межэтажных перекрытий, ведутся работы по устройству инженерных сетей и электрике, одновременно с производством строительно-монтажных работ ведутся археологические изыскания», – подчеркнул и.п. главы городской администрации.
Борис Елкин отметил, что здание Псковского технического лицея на улице Некрасова, построенное еще в 1916 году, имеет богатую историю, так как за эти годы несколько раз меняло своё предназначение.
Кроме того, он также сообщил, что реставрационные работы идут в хорошем темпе, и в следующем учебном году ученики данного образовательного учреждения смогут вновь сесть за свои парты.