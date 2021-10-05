Демонтаж конструктивных элементов завершается в Псковском техническом лицее

Борис Елкин отметил, что здание Псковского технического лицея на улице Некрасова, построенное еще в 1916 году, имеет богатую историю, так как за эти годы несколько раз меняло своё предназначение.

Кроме того, он также сообщил, что реставрационные работы идут в хорошем темпе, и в следующем учебном году ученики данного образовательного учреждения смогут вновь сесть за свои парты.