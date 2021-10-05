Генконсул Франции с официальным визитом находится в Псковской области

5 октября Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански находится в Псковской области с официальным визитом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове и минутой молчания почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии также приняли участие и. о. руководителя Территориального органа — представитель МИД России в Пскове Александр Иванов и другие официальные лица.