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Общество / Здоровье

За год штат Псковской областной инфекционной больницы увеличился в два раза

5 октября 2021 года, 17:24

За первый год работы штат Псковской областной инфекционной больницы увеличится в два раза. Теперь там трудятся 660 человек, сообщили «Псковской правде» в медицинском учреждении.

В течение года штат врачей вырос на 42%, среднего персонала — на 47%, младшего — на 60%.

Однако, вакансии в больнице всё ещё есть. Так, на работу в Пскове требуются детские анестезиологи - реаниматологи, педиатры, врачи и средний медицинский персонал в бактериологическую лабораторию, фармацевт в аптеку. А вот потребности в среднем и младшем персонале нет.

Зарплата на ставку терапевтов, педиатров, инфекционистов составляет 50 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов — 60 тысяч рублей. При этом в среднем врачи инфекционной больницы получают от 70 до 85 тысяч. рублей.

У младшего и среднего персонала оклад на одну ставку — от 25 до 32 тыс. рублей, в среднем же зарплата составляет 35 тыс. рублей.

«Деятельность требует переработок, что оплачивается. Дополнительно медицинский персонал получает федеральные ковидные выплаты», - отметили в больнице.

Псковская областная инфекционная больница приняла первых пациентов 5 октября 2020 года. За год здесь лечение прошли почти 10 тысяч человек.

Сегодня больница состоит из корпуса на 200 мест в Пскове, на 100 мест в Великих Луках и детского отделения на 60 коек.

Все здания были построены в кратчайшие сроки силами Министерства обороны РФ. Поручение о создании Псковской областной инфекционной больницы дал президент России Владимир Путин. 

Подробнее о том, как прошёл первый год работы Псковской областной инфекционной больницы, смотрите в инфографике.  

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