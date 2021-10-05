Более 13 тысяч человек слетали этим летом в Симферополь и Анапу из Пскова

Более 13 тысяч человек с мая по сентябрь воспользовались рейсами в Симферополь и Анапу из псковского аэропорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Пассажирами маршрута «Псков – Симферополь – Псков» стали 10 тыс. 727 человек. За весенне-летний период было совершено 46 парных рейсов. Полеты выполнялись два раза в неделю воздушными суднами авиакомпании S7 Airlines. Как сообщили в комитете, за этот период все рейсы, даже после замены самолетов на более вместительные, были загружены на 100%.

По маршруту «Псков – Анапа – Псков», полёты по которому выполнялись дважды в неделю авиакомпанией «РусЛайн», было перевезено 1 тыс. 211 тыс. пассажиров в Псков и 1 тыс. 235 пассажиров в Анапу. Всего с июня по сентябрь по данному направлению было совершено 35 парных рейсов. Загрузка воздушного судна за данный период составляла 95-100%.

В настоящее время эти южные направления завершили свою работу. Однако, как отметили в комитете, в следующем году рейсы в Анапу и Симферополь в летний период планируют возобновить.

На данный момент из Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» по весенне-летнему расписанию можно воспользоваться следующими маршрутами: «Псков - Москва», «Псков – Сочи», «Псков – Минеральные Воды» и «Псков – Калининград».

В профильном комитете также подчеркнули, что с января по сентябрь 2021 года аэропорт города Пскова перевез примерно 85 тыс. пассажиров.