1630 доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступило в Псковскую область

В Псковскую область поступила новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» – 1630 доз . Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона также призвал жителей региона привиться.

Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки, 4 октября, привились 316 жителей Псковской области ( всего 185 тыс. 329) , вторым компонентом – 360 (всего 175 тыс. 960). Ревакцинировались 253 человека ( всего 4 тыс. 767).

Расход поступившей вакцины в регионе составляет 76,5%.

Михаил Ведерников также напомнил жителям региона, что в области проводятся рейды и проверки соблюдения противовирусных требований.

«Их соблюдение сейчас – принципиально важный момент. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, – подчеркнул губернатор. – Не рискуйте».